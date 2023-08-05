З Білорусі в бік кордону РФ вилетіли 10 гелікоптерів

Російський гелікоптер Ми-8 ВКС РФ. Фото: Курс України

Сьогодні в районі 8:15-8:20 з аеродрому "Мачулищі" злетіла група з 10-ти гелікоптерів ВКС РФ. Вони вирушили у бікросійського кордону.

Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гаюн".

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Загалом злетіло чотири гелікоптерми Мі-8 ВКС РФ. Також злетіло шість одиниць Мі-24 ВКС РФ.

Куди вирушили російські гелікоптери

Гелікоптери полетіли у східному/південно-східному напрямку і пізніше були помічені над Могилівською областю у напрямку кордону з РФ, яку надалі перетнули.

Зазначається, що більшість із них перебували в Білорусі з 8 січня 2023 рроку, 209 днів.

"За нашими даними, пізніше всі 10 гелікоптерів приземлилися на аеродромі "Сеща" (Брянська область).Таким чином, сьогодні вранці значно поменшало авіаційне угруповання ВКС РФ у Білорусі. Нагадаємо, що в Білорусі знаходилося щонайменше 11 вертольотів ВКС РФ. Тепер, мабуть, залишився сам", — повідомляє "Білоруський Гаюн".

Маршрут вильоту російських гелікоптерів у Білорусі. Фото: Беларускі Гаюн

Також повідомляється, за час перебування в Білорусі ця група гелікоптерів втратила одну з одиниць своєї техніки — у червні під Івацевичами розбився гелікоптер Мі-24 ВКС РФ.

Загалом з Білорусі вилетіли 10 гелікоптерів Мі-8 та Мі-24. На їх борту перебувало близько 20 людей.

Раніше ми вже повідомляли, в аеропорту Могадішо, що у Сомалі, обстріляли російський вертоліт. Відомо, що під час інциденту він виконував гуманітарну місію.

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