Гуманитарная помощь: кресла колесные для Иванкова

Из Японии в деоккупированный Иванков передали 100 средств реабилитации: фоторепортаж
Для людей с инвалидностью и пожилых людей из Иванковской общины, которая находилась в оккупации, передали 100 кресел колесных. Их из Японии в Киевскую область доставила команда фонда Future for Ukraine Украина.
Как происходила передача помощи людям из социально уязвимых категорий населения — в фоторепортаже Новини.LIVE.
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Год назад Иванков в Киевской области пережил оккупацию. Поселок понес разрушения, многочисленные потери среди населения, гуманитарный кризис. Сейчас община практически полностью вернулась к привычной жизни, но на фоне военных реалий и экономических проблем Иванков нуждается в помощи, особенно для людей из социально уязвимых категорий населения.
Еще до полномасштабной войны самая большая на Киевщине община нуждалась в помощи, ведь там почти все жители имеют статус лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Люди с инвалидностью — одна из самых уязвимых групп населения в Иванкове.
Территориальный центр социального обслуживания города заявил, что нуждается в колесных креслах для своих подопечных. Отреагировал на запрос фонд Future for Ukraine Украина.
От Всемирной организации здравоохранения фонд получил специальный статус для груза и благодаря этому из Японии удалось организовать бесплатную доставку кресел.
15 марта 100 кресел FFU передал Иванкову. В рамках проекта Japan Wheelchair Program for Ukraine ("Доступное колесное кресло для украинцев") фонд планирует получить еще 400 колёсных кресел и развести их по запросу общин по Украине.
"У нас население 22 тысячи, из которых половина – пенсионеры. А каждый третий пенсионер является инвалидом. Потому что Чернобыль поразил людей, люди имеют заболевания опорно-двигательного аппарата. Кроме того, мы 36 дней были в оккупации, много жертв. Оккупация также отразилась на состоянии здоровья людей", — рассказала директор Территориального центра соцобслуживания Наталья Нестеренко.
На фото выше — Владимир. Мужчина полтора года находится на лечении в стационаре. Его сын погиб в АТО, а сам он пережил инсульт. Двигаться самостоятельно он не может, поэтому в медучреждении говорят — коляска поможет пенсионеру чаще находиться на свежем воздухе.
Фото: Новини.LIVE