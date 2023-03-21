Гуманитарная помощь: кресла колесные для Иванкова

Гуманитарная помощь для Иванкова

Для людей с инвалидностью и пожилых людей из Иванковской общины, которая находилась в оккупации, передали 100 кресел колесных. Их из Японии в Киевскую область доставила команда фонда Future for Ukraine Украина.

Как происходила передача помощи людям из социально уязвимых категорий населения — в фоторепортаже Новини.LIVE.

Год назад Иванков в Киевской области пережил оккупацию. Поселок понес разрушения, многочисленные потери среди населения, гуманитарный кризис. Сейчас община практически полностью вернулась к привычной жизни, но на фоне военных реалий и экономических проблем Иванков нуждается в помощи, особенно для людей из социально уязвимых категорий населения.

Еще до полномасштабной войны самая большая на Киевщине община нуждалась в помощи, ведь там почти все жители имеют статус лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Люди с инвалидностью — одна из самых уязвимых групп населения в Иванкове.

Территориальный центр социального обслуживания города заявил, что нуждается в колесных креслах для своих подопечных. Отреагировал на запрос фонд Future for Ukraine Украина.

От Всемирной организации здравоохранения фонд получил специальный статус для груза и благодаря этому из Японии удалось организовать бесплатную доставку кресел.

15 марта 100 кресел FFU передал Иванкову. В рамках проекта Japan Wheelchair Program for Ukraine ("Доступное колесное кресло для украинцев") фонд планирует получить еще 400 колёсных кресел и развести их по запросу общин по Украине.

"У нас население 22 тысячи, из которых половина – пенсионеры. А каждый третий пенсионер является инвалидом. Потому что Чернобыль поразил людей, люди имеют заболевания опорно-двигательного аппарата. Кроме того, мы 36 дней были в оккупации, много жертв. Оккупация также отразилась на состоянии здоровья людей", — рассказала директор Территориального центра соцобслуживания Наталья Нестеренко.

На фото выше — Владимир. Мужчина полтора года находится на лечении в стационаре. Его сын погиб в АТО, а сам он пережил инсульт. Двигаться самостоятельно он не может, поэтому в медучреждении говорят — коляска поможет пенсионеру чаще находиться на свежем воздухе.

Фото: Новини.LIVE