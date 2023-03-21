Гуманітарна допомога: крісла колісні для Іванкова

Гуманітарна допомога для Іванкова

Для людей з інвалідністю та людей похилого віку з Іванківської громади, яка перебувала в окупації, передали 100 крісел колісних. Їх з Японії на Київщину доставила команда фонду Future for Ukraine Україна.

Як відбувалася передача допомоги для людей із соціально вразливих категорій населення — в фоторепортажі Новини.LIVE.

Рік тому Іванків на Київщині пережив окупацію. Селище зазнало руйнацій, чисельних втрат серед населення, гуманітарну кризу. Зараз громада практично повністю повернулася до звичного життя, але на тлі воєнних реалій та економічних негараздів Іванків потребує допомоги, особливо для людей із соціально вразливих категорій населення.

Ще до повномасштабної війни найбільша на Київщині громада мала особливі потреби, адже там майже всі мешканці мають статус осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Люди з інвалідністю — одна з найбільш вразливих груп населення в Іванкові.

Територіальний центр соціального обслуговування міста заявив, що потребує колісні крісла для своїх підопічних. Відреагував на запит фонд Future for Ukraine Україна.

Від Всесвітньої організації охорони здоровʼя фонд отримав спеціальний статус для вантажу і завдяки цьому з Японії вдалося організувати безкоштовну доставку крісел.

15 березня 100 крісел FFU передав до Іванкова. В рамках проєкту Japan Wheelchair Program for Ukraine ("Доступне крісло колісне для українців") фонд планує отримати ще 400 крісел колісних і розвести їх за запитом громад по Україні.

"У нас населення 22 тисячі, з яких половина – пенсіонери. А кожен третій пенсіонер є інвалідом. Тому що Чорнобиль вразив людей, люди мають захворювання опорно рухового апарату. Крім того, ми 36 днів були в окупації, багато жертв. Окупація також відобразилася на стані здоров'я людей", — розповіла директор Територіального центру соцобслуговування Наталія Нестеренко.

На фото вище — пан Володимир. Чоловік півтора роки перебуває на лікуванні в стаціонарі. Його син загинув в АТО, а він сам пережив інсульт. Рухатися самостійно він не може, тому в медзакладі кажуть – візок допоможе пенсіонеру частіше перебувати на свіжому повітрі.

Фото: Новини.LIVE