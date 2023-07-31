С февраля прошлого года за границу выехало более шести миллионов украинцев, — Минэкономики

Украинцы бегут от войны в Украине за границу. Фото: соцсети

В Министерстве экономики Украины подсчитали, что с февраля прошлого года за границу выехали 6,2 миллиона украинцев.

Об этом в эфире программы "Укринформ: вечерний стрим" заявила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

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Миграция украинцев

По данным Минэкономики, с начала полномасштабного вторжения РФ страну оставили более шести миллионов украинцев.

"Если говорить о выезде украинцев за пределы Украины, то здесь цифры очень разные. Мы получаем данные и от Верховного комиссара ООН по делам беженцев, и от Евростата, ведущего учет украинцев, вставших на временный учет в странах Европейского Союза. Имеем информацию от мобильных операторов, а также от аналитических учреждений", — заявила Бережная.

Также в Минэкономики отмечают, что официально в Украине зарегистрировано более 5 миллионов переселенцев. Впрочем, ВПЛ может быть больше, ведь не каждый переселенец становится на учет.

"После полномасштабного вторжения Украина столкнулась с беспрецедентной ситуацией. Сейчас мы действительно имеем большую внутреннюю миграцию и большую внешнюю миграцию", — отметила Бережная.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину на свое обычное место жительства вернулись почти 4,8 миллиона украинцев. Самая высокая динамика наблюдалась в Балаклейской, Бородянской, Криворожской общинах и Одесской области.

Кроме того, высокий процент возврата наблюдается в Гостомельской и Макаровской общинах Киевской области. Опрошенные главным фактором назвали высокий уровень безопасности в населенных пунктах.