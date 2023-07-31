Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow С февраля прошлого года за границу выехало более шести миллионов украинцев, — Минэкономики arrow

С февраля прошлого года за границу выехало более шести миллионов украинцев, — Минэкономики

31 июля 2023 23:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
С февраля прошлого года за границу выехало более шести миллионов украинцев, — Минэкономики
Украинцы бегут от войны в Украине за границу. Фото: соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Министерстве экономики Украины подсчитали, что с февраля прошлого года за границу выехали 6,2 миллиона украинцев.

Об этом в эфире программы "Укринформ: вечерний стрим" заявила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Читайте также:

Миграция украинцев

По данным Минэкономики, с начала полномасштабного вторжения РФ страну оставили более шести миллионов украинцев.

"Если говорить о выезде украинцев за пределы Украины, то здесь цифры очень разные. Мы получаем данные и от Верховного комиссара ООН по делам беженцев, и от Евростата, ведущего учет украинцев, вставших на временный учет в странах Европейского Союза. Имеем информацию от мобильных операторов, а также от аналитических учреждений", — заявила Бережная.

Также в Минэкономики отмечают, что официально в Украине зарегистрировано более 5 миллионов переселенцев. Впрочем, ВПЛ может быть больше, ведь не каждый переселенец становится на учет.

"После полномасштабного вторжения Украина столкнулась с беспрецедентной ситуацией. Сейчас мы действительно имеем большую внутреннюю миграцию и большую внешнюю миграцию", — отметила Бережная.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину на свое обычное место жительства вернулись почти 4,8 миллиона украинцев. Самая высокая динамика наблюдалась в Балаклейской, Бородянской, Криворожской общинах и Одесской области.

Кроме того, высокий процент возврата наблюдается в Гостомельской и Макаровской общинах Киевской области. Опрошенные главным фактором назвали высокий уровень безопасности в населенных пунктах.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз