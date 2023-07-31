З лютого минулого року за кордон виїхало понад шість мільйонів українців, — Мінекономіки

Українці біжать від війни в Україні за кордон. Фото: соцмережі

У Міністерстві економіки України підрахували, що з лютого минулого року за кордон виїхало 6,2 мільйона українців.

Про це в етері програми "Укрінформ: вечірній стрім" заявила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

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Міграція українців

За даними Мінекономіки, з початку повномасштабного вторгнення РФ країну залишили понад шість тмільйонів українців.

"Якщо говорити про виїзд українців за межі України, то тут цифри дуже різні. Ми отримуємо дані і від Верховного комісара ООН у справах біженців, і від Євростату, що веде облік українців, які стали на тимчасовий облік у країнах Європейського Союзу. Маємо інформацію від мобільних операторів, а також від аналітичних установ", — заявила Бережна.

Також у Мінекономіки зазначають, що офіційно в Україні зареєстровано понад 5 мільйонів переселенців. Втім, ВПО може бути більше, адже не кожен переселенець стає на облік.

"Після повномасштабного вторгнення Україна стикнулася з безпрецедентною ситуацією. Зараз ми дійсно маємо велику внутрішню міграцію і велику зовнішню міграцію", — зазначила Бережна.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на своє звичне місце проживання повернулися майже 4,8 мільйона українців. Найвища динаміка спостерігалася у Балаклійській, Бородянській, Криворізькій громадах та Одеській області.

Окрім того, високий відсоток повернення спостерігається також у Гостомельській і Макарівській громадах Київської області. Опитувані звідти головним фактором назвали високий рівень безпеки у населених пунктах.