С могилы пилота "Джуса" украли шевроны: родные просят их вернуть

Родные прощаются с пилотом Андреем Пильщиковым. Фото: REUTERS

С могилы украинского пилота Андрея Пильщикова на позывной "Джус" неизвестные украли боевые шевроны. Их в знак уважения и благодарности оставили его боевые друзья. Девушка погибшего воина Мелания Подоляк требует вернуть их.

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

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Волонтер и девушка пилота Андрея Пильщикова Мелания Подоляк сообщила, что с его могилы украли боевые шевроны.

Девушка в отчаянии. Она обращается через соцсети к похитителям с просьбой их вернуть.

"Напишите мне в частные сообщения. Я дам вам взамен что-то гораздо уникальнее и ценнее, а вы вернете шевроны на место. Никто не узнает вашего имени", — призывает Мелания Подоляк.

Как погиб Андрей Пильщиков

Авиакатастрофа произошла в Житомирской области 25 августа. Тогда погибли три украинских летчика, среди них и Андрей Пильщиков на позывной "Джус". Он был лётчиком истребителя МиГ-29.

Государственное бюро расследований рассматривает три версии авиакатастрофы в Житомирской области. К этим расследованиям будут привлечены специалисты из Генерального штаба ВСУ и командование Воздушных сил.

Возможные версии:

нарушение правил полетов или подготовка к ним;

техническая неисправность самолетов; ошибка пилотов;

нарушение при организации совершения полетов.

Напомним, в столице предлагают переименовать улицу в честь погибшего пилота Андрея Пильщикова "Джуса". Автором петиции является Антон Осьмак, который и предложил сменить название улицы Новой.

По словам автора, нынешнее название улицы временное и ее стоит заменить, ведь "Джус" до конца защищал небо Киева и приложил много усилий, чтобы Украина таки получила самолеты F-16.