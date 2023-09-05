Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow С могилы пилота "Джуса" украли шевроны: родные просят их вернуть arrow

С могилы пилота "Джуса" украли шевроны: родные просят их вернуть

5 сентября 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
С могилы пилота "Джуса" украли шевроны: родные просят их вернуть
Родные прощаются с пилотом Андреем Пильщиковым. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

С могилы украинского пилота Андрея Пильщикова на позывной "Джус" неизвестные украли боевые шевроны. Их в знак уважения и благодарности оставили его боевые друзья. Девушка погибшего воина Мелания Подоляк требует вернуть их.

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Читайте также:

Кража на могиле пилота

Волонтер и девушка пилота Андрея Пильщикова Мелания Подоляк сообщила, что с его могилы украли боевые шевроны.

Девушка в отчаянии. Она обращается через соцсети к похитителям с просьбой их вернуть.

"Напишите мне в частные сообщения. Я дам вам взамен что-то гораздо уникальнее и ценнее, а вы вернете шевроны на место. Никто не узнает вашего имени", — призывает Мелания Подоляк.

Как погиб Андрей Пильщиков

Авиакатастрофа произошла в Житомирской области 25 августа. Тогда погибли три украинских летчика, среди них и Андрей Пильщиков на позывной "Джус". Он был лётчиком истребителя МиГ-29.

Государственное бюро расследований рассматривает три версии авиакатастрофы в Житомирской области. К этим расследованиям будут привлечены специалисты из Генерального штаба ВСУ и командование Воздушных сил.

Возможные версии:

  • нарушение правил полетов или подготовка к ним;
  • техническая неисправность самолетов; ошибка пилотов;
  • нарушение при организации совершения полетов.

Напомним, в столице предлагают переименовать улицу в честь погибшего пилота Андрея Пильщикова "Джуса". Автором петиции является Антон Осьмак, который и предложил сменить название улицы Новой.

По словам автора, нынешнее название улицы временное и ее стоит заменить, ведь "Джус" до конца защищал небо Киева и приложил много усилий, чтобы Украина таки получила самолеты F-16.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Зеленский поедет на сессию ООН: Кислица озвучил главные темы

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз