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З могили пілота "Джуса" вкрали шеврони: рідні просять їх повернути

5 вересня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
З могили пілота "Джуса" вкрали шеврони: рідні просять їх повернути
Рідні прощаються з пілотом Андрієм Пільщиковим. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

З могили українського пілота Андрія Пільщикова на позивний "Джус" невідомі поцупили бойові шеврони. Їх на знак поваги та вдячності залишили його бойові побратими. Дівчина загиблого воїна Меланія Подоляк вимагає їх повернути. 

Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

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Волонтерка та дівчина пілота Андрія Пільщикова Меланія Подоляк повідомила, що з його могили вкрали бойові шеврони побратимів. 

Дівчина у відчаї. Вона звертається до викрадачів через соцмережі і просить повернути шеврони.

"Напишіть мені в приватні повідомлення. Я дам вам взамін щось значно унікальніше і цінніше, а ви повернете шеврони на місце. Ніхто не дізнається вашого імені", — закликає Меланія Подоляк.

Як загинув Андрій Пільщиков

Авіатроща сталася на Житомирщині 25 серпня. Тоді загинуло троє українських льотчиків, серед яких і Андрій Пільщиков на позивний "Джус". Він був льотчиком винищувача МіГ-29.

Державне бюро розслідувань розглядає три версії авіакатастрофи на Житомирщині, в якій загинули троє пілотів. До цих розслідувань залучать фахівців з Генерального штабу ЗСУ і командування Повітряних сил.

Можливі версії:

  • порушення правил польотів або підготовка до них;
  • технічна несправність літаків, помилка пілотів;
  • порушення при організації здійснення польотів.

Нагадаємо, у столиці пропонують перейменувати вулицю на честь загиблого пілота Андрія Пільщикова "Джуса". Автором петиції є Антон Осьмак, який і запропонував змінити назву вулиці Нової.

За словами автора, теперішня назва вулиці є тимчасовою і її варто замінити, адже "Джус" до кінця захищав небо Києва і доклав багато зусиль, щоб Україна таки отримала літаки F-16.

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