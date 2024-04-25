Новый пакет санкций ЕС против России

Российский сжиженный газ. Фото иллюстративное: Алексей Даничев

В Европейском Союзе готовят 14 пакет антироссийских санкций, которым, в частности, предполагается ужесточить ограничения по поставкам кремлевского сжиженному газа. Но некоторые государства-члены ЕС скептически относятся к этому пункту.

Об этом сегодня, 25 апреля, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

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Цель новых ограничений — еще больше ударить по цепочке поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Россию и будущим доходам от таких проектов, как Arctic LNG 2, терминал СПГ UST Luga и завод в Мурманске. Согласно этому плану, портам стран-членов ЕС запретят импортировать российский газ, который затем реэкспортируется в третьи страны. В то же время, запрет не будет распространяться на закупку топлива для использования внутри блока. Bloomberg отмечает, что некоторые государства-члены скептически относятся к этим предложениям.

Некоторые из российских проектов СПГ, на которые будут распространяться эти меры, уже сталкиваются с ограничениями на оборудование, используемое для производства и добычи сжигания природного газа, а также другие технологии и услуги.

Ранее стало известно, что американское предложение по использованию будущих процентов по замороженным российским активам, суммой около 300 млрд долларов для помощи Украине, набирает популярность среди стран G7. Раньше эти средства планировали конфисковать.

Напомним, 24 апреля издание Reuters сообщило, что Еврокомиссия готовит санкции против судов, перевозящих военную технику из КНДР в Россию.