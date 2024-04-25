Новий пакет санкцій ЄС проти Росії

Російський зріджений газ. Фото ілюстративне: Олексій Данічев

В Європейському Союзі готують 14-й пакет антиросійських санкцій, яким, зокрема, передбачається посилити обмеження щодо кремлівського скрапленого газу. Але деякі держави-члени ЄС скептично ставляться до цього пункту.

Про це сьогодні, 25 квітня, повідомило агентство Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

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Як пише Bloomberg, мета нових обмежень — ще більше вдарити по ланцюжку поставок зрідженого природного газу (СПГ) у Росію та майбутнім доходам від таких проектів, як Arctic LNG 2, термінал СПГ UST Luga та завод у Мурманську. Згідно з цим планом, портам країн-членів ЄС заборонять імпортувати російський газ, який потім реекспортується до третіх країн. Водночас заборона не поширюватиметься на закупівлю палива для використання всередині блоку. Bloomberg зазначаж, що деякі держави-члени скептично ставляться до цих пропозицій.

Деякі з російських проєктів СПГ, на які поширюватимуться ці заходи, вже стикаються з обмеженнями на обладнання, що використовується для виробництва і видобутку скраплення природного газу, а також на інші технології та послуги.

Раніше стало відомо, що американська пропозиція з використання майбутніх відсотків з заморожених російських активів, сумою близько 300 млрд доларів для допомоги Україні, набирає популярності серед країн G7. Раніше ці кошти планували конфіскувати.

Нагадаємо, 24 квітня видання Reuters повідомило, що Єврокомісія готує санкції проти суден, що перевозять військову техніку з КНДР до Росії.