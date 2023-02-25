Страшная цензура — из памятника репрессированным украинцам в Петербурге убрали слова невинно убиенным

С памятника репрессированным украинцам в Петербурге убрали слова "невинно убиенным"
Крест в память о репрессированных украинцах, расположенный в Левашевской пустоши, подвергся цензуре. С мемориала убрали надпись "невинно убиенным".
Об этом пишет The Insider.
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Цензура мемориала
Сначала на табличке на кресте была написана "Вечная память украинцам безвинно убитым". Памятник был установлен на Левашевском мемориальном кладбище в 2001 году и посвящен жертвам сталинских репрессий.
Как пишет издание, читательница Telegram-канала "Фонтанка" рассказала, что приезжала на это место в марте прошлого года. Тогда табличка была цела. На вопрос, почему с нее убрали два слова, работник кладбища ответил: "Вы понимаете, это не наша инициатива".
Напомним, в марте российские оккупанты запустили ракеты в мемориал жертвам Холокоста в Киеве. Это уже не первый раз, когда российские войска уничтожают культурные объекты и достопримечательности.
Фото: местные Telegram-каналы