Страшная цензура — из памятника репрессированным украинцам в Петербурге убрали слова невинно убиенным

Памятник был установлен на Левашевском мемориальном кладбище в 2001 году и посвящен жертвам сталинских репрессий

Крест в память о репрессированных украинцах, расположенный в Левашевской пустоши, подвергся цензуре. С мемориала убрали надпись "невинно убиенным".

Об этом пишет The Insider.

Цензура мемориала

Сначала на табличке на кресте была написана "Вечная память украинцам безвинно убитым". Памятник был установлен на Левашевском мемориальном кладбище в 2001 году и посвящен жертвам сталинских репрессий.

Как пишет издание, читательница Telegram-канала "Фонтанка" рассказала, что приезжала на это место в марте прошлого года. Тогда табличка была цела. На вопрос, почему с нее убрали два слова, работник кладбища ответил: "Вы понимаете, это не наша инициатива".

Напомним, в марте российские оккупанты запустили ракеты в мемориал жертвам Холокоста в Киеве. Это уже не первый раз, когда российские войска уничтожают культурные объекты и достопримечательности.

Фото: местные Telegram-каналы