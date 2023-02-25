Страшна цензура — з пам'ятника репресованим українцям у Петербурзі прибрали слова невинно убієнним

Пам'ятник було встановлено на Левашівському меморіальному цвинтарі у 2001 році та присвячено жертвам сталінських репресій

Хрест на згадку про репресованих українців, розташований у Левашівській пустці, зазнав цензури. З меморіалу прибрали напис "невинно вбитим".

Про це пише The Insider.

Цензура меморіалу

Спочатку на табличці на хресті було написано "Вічна пам'ять українцям безвинно вбитим". Пам'ятник було встановлено на Левашівському меморіальному цвинтарі у 2001 році та присвячено жертвам сталінських репресій.

Як пише видання, читачка Telegram-каналу "Фонтанка" розповіла, що приїжджала на це місце в березні минулого року. Тоді табличка була ціла. На запитання про те, чому з неї прибрали два слова, працівник цвинтаря відповів: "Ви ж розумієте, це не наша ініціатива".

Нагадаємо, у березні російські окупанти запустили ракети в меморіал жертвам Голокосту у Києві. Це вже не вперше, коли російські війська нищать культурні об'єкти та пам'ятки.

Фото: місцеві Telegram-канали

