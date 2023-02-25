Страшна цензура — з пам'ятника репресованим українцям у Петербурзі прибрали слова невинно убієнним

З пам'ятника репресованим українцям у Петербурзі прибрали слова "невинно убієнним"
Хрест на згадку про репресованих українців, розташований у Левашівській пустці, зазнав цензури. З меморіалу прибрали напис "невинно вбитим".
Про це пише The Insider.
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Цензура меморіалу
Спочатку на табличці на хресті було написано "Вічна пам'ять українцям безвинно вбитим". Пам'ятник було встановлено на Левашівському меморіальному цвинтарі у 2001 році та присвячено жертвам сталінських репресій.
Як пише видання, читачка Telegram-каналу "Фонтанка" розповіла, що приїжджала на це місце в березні минулого року. Тоді табличка була ціла. На запитання про те, чому з неї прибрали два слова, працівник цвинтаря відповів: "Ви ж розумієте, це не наша ініціатива".
Нагадаємо, у березні російські окупанти запустили ракети в меморіал жертвам Голокосту у Києві. Це вже не вперше, коли російські війська нищать культурні об'єкти та пам'ятки.
Фото: місцеві Telegram-канали