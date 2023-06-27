С российского аэродрома вылетели самолеты Ту-22м3

Российский самолет Ту-22м3. Фото: росСМИ

Сегодня, 27 июня, в 11:42 из российского аэродрома вылетели самолеты Ту-22м3. Они поднялись в городе Шайховка Калужской области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Зафиксирован вылет самолетов Ту-22м3 с аэродрома Шайковка Калужской области РФ" , - говорится в сообщении.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

По состоянию на 11.48 воздушная тревога в Украине не объявлялась. Опасность остается в Крыму и Луганске.

Карта воздушной тревоги по состоянию на 11:48. Фото: alerts.in.ua

В 11:54 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках ракет с самолетов Ту-22м3.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Людей призвали находиться в укрытиях.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Вражеские ракеты летят со стороны Сумской области.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, Гуменюк заявила, что оккупанты восстановили свои запасы средств поражения. Относительно спокойная минувшая ночь может свидетельствовать о подготовке окупантов к очередной массированной атаке.