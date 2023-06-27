С российского аэродрома вылетели самолеты Ту-22м3
Сегодня, 27 июня, в 11:42 из российского аэродрома вылетели самолеты Ту-22м3. Они поднялись в городе Шайховка Калужской области.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Из аэродрома РФ вылетели самолеты
"Зафиксирован вылет самолетов Ту-22м3 с аэродрома Шайковка Калужской области РФ" , - говорится в сообщении.
По состоянию на 11.48 воздушная тревога в Украине не объявлялась. Опасность остается в Крыму и Луганске.
В 11:54 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках ракет с самолетов Ту-22м3.
Людей призвали находиться в укрытиях.
Вражеские ракеты летят со стороны Сумской области.
Напомним, Гуменюк заявила, что оккупанты восстановили свои запасы средств поражения. Относительно спокойная минувшая ночь может свидетельствовать о подготовке окупантов к очередной массированной атаке.