З російського аеродрому вилетіли літаки Ту-22м3
Сьогодні, 27 червня, о 11:42 з російського аеродрому вилетіли літаки Ту-22м3. Вони піднялися у місті Шайховка Калузької області.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
З аеродрому РФ вилетіли літаки
"Зафіксовано виліт літаків Ту-22м3 з аеродрому Шайковка Калузької області РФ", — йдеться у повідомленні.
Станом на 11:48 повітряна тривога в Україні не оголошувалася. Небезпека залишається у Криму та Луганську.
О 11:54 Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски ракет з літаків Ту-22м3.
Людей закликали перебувати в укриттях.
Ворожі ракети летять зі сторони Сумської області.
Нагадаємо, Гуменюк заявила, що окупанти поновили свої запаси засобів ураження. Відносно спокійна минула ніч може свідчити про підготовку окупантів до чергової масованої атаки.