Російський літак Ту-22м3. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 27 червня, о 11:42 з російського аеродрому вилетіли літаки Ту-22м3. Вони піднялися у місті Шайховка Калузької області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"Зафіксовано виліт літаків Ту-22м3 з аеродрому Шайковка Калузької області РФ", — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Станом на 11:48 повітряна тривога в Україні не оголошувалася. Небезпека залишається у Криму та Луганську.

Карта повітряної тривоги станом на 11:48. Фото: alerts.in.ua

О 11:54 Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски ракет з літаків Ту-22м3.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Людей закликали перебувати в укриттях.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Ворожі ракети летять зі сторони Сумської області.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Гуменюк заявила, що окупанти поновили свої запаси засобів ураження. Відносно спокійна минула ніч може свідчити про підготовку окупантів до чергової масованої атаки.