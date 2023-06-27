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З російського аеродрому вилетіли літаки Ту-22м3

27 червня 2023 11:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
З російського аеродрому вилетіли літаки Ту-22м3
Російський літак Ту-22м3. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 27 червня, о 11:42 з російського аеродрому вилетіли літаки Ту-22м3. Вони піднялися у місті Шайховка Калузької області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"Зафіксовано виліт літаків Ту-22м3 з аеродрому Шайковка Калузької області РФ", — йдеться у повідомленні.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Станом на 11:48 повітряна тривога в Україні не оголошувалася. Небезпека залишається у Криму та Луганську.

Карта тревог
Карта повітряної тривоги станом на 11:48. Фото: alerts.in.ua

О 11:54 Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски ракет з літаків Ту-22м3.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Людей закликали перебувати в укриттях.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Ворожі ракети летять зі сторони Сумської області.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Гуменюк заявила, що окупанти поновили свої запаси засобів ураження. Відносно спокійна минула ніч може свідчити про підготовку окупантів до чергової масованої атаки.

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