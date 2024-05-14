С временно оккупированной Херсонщины вернули еще шестерых детей

Возвращение украинских детей. Иллюстративное фото: Минреинтеграции

На подконтрольную Украине территорию с временно оккупированной части Херсонской области были возвращены еще шестеро детей. Как отмечается, родители решились выехать из оккупации из-за угрозы отправления детей на так называемое "оздоровление".

Об этом сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин в Telegram во вторник, 14 мая.

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Возвращение детей из оккупации

Отмечено, что среди этих детей есть девочка и пять мальчиков от 5 до 12 лет. Родители этих детей решились выехать с оккупированной территории, опасаясь угрозы отправления своих детей на так называемое "оздоровление", поскольку были случаи, когда детей забирали и не возвращали домой.

Миссия по спасению детей была сверхсложной, но благодаря вдохновению и настойчивости сотрудников организации Save Ukraine удалось ее успешно выполнить, несмотря на задержки на блокпостах и запугивания.

По словам главы ОВА, все дети находятся в безопасности, а с ними работают медицинские и психологические специалисты.

С начала 2024 удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию уже 84 ребенка из Херсонской области.

Скриншот сообщения Александра Прокудина

Напомним, что в Харьковской области идет эвакуация гражданских из населенных пунктов, которые расположены вблизи границы с Россией. В частности, жители Волчанска рассказали, что уезжают, потому что боятся повторной оккупации.

Также омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, как людям с временно оккупированных территорий Украины поступить в вузы в 2024 году. По его словам, документы подаются через электронный

личный кабинет абитуриента, который необходимо зарегистрировать на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования.