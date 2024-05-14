Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow З тимчасово окупованої Херсонщини повернули ще шістьох дітей, — ОВА arrow

З тимчасово окупованої Херсонщини повернули ще шістьох дітей, — ОВА

14 травня 2024 13:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
З тимчасово окупованої Херсонщини повернули ще шістьох дітей
Повернення українських дітей. Ілюстративне фото: Мінреінтеграції
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої Херсонщини було повернуто ще шістьох дітей. Як зазначається, батьки наважилися виїхати з окупації через загрозу відправлення дітей на так зване "оздоровлення".

Про це повідомив очільник Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін в Telegram у вівторок, 14 травня.

Читайте також:

Повернення дітей з окупації 

Зазначено, що серед цих дітей є дівчинка та п’ять хлопчиків віком від 5 до 12 років. Батьки цих дітей наважилися виїхати з окупованої території, боючись загрози відправлення своїх дітей на так зване "оздоровлення", оскільки були випадки, коли дітей забирали й не повертали додому.

Місія з порятунку дітей була надскладною, але завдяки натхненню та наполегливості співробітників організації Save Ukraine вдалося її успішно виконати, незважаючи на затримки на блокпостах та залякування.

За словами глави ОВА, наразі всі діти перебувають у безпеці, а з ними працюють медичні та психологічні фахівці.

З початку 2024 року вдалося повернути на підконтрольну Україні територію вже 84 дитини із Херсонської області.

З тимчасово окупованої Херсонщини повернули ще шістьох дітей, — ОВА - фото 1
Скриншот допису Олександра Прокудіна

Нагадаємо, що у Харківській області триває евакуація цивільних з населених пунктів, які розташовані поблизу кордону з Росією. Зокрема, мешканці Вовчанська розповіли, що виїжджають, бо бояться повторної окупації.

Також омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, як людям з тимчасово окупованих територій України вступити до закладів вищої освіти в 2024 році. За його словами, документи подаються через електронний
особистий кабінет вступника, який необхідно зареєструвати на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

діти
підлітки
росіяни
Херсонська область
окупанти
депортація дітей
окупація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина