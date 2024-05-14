З тимчасово окупованої Херсонщини повернули ще шістьох дітей

Повернення українських дітей. Ілюстративне фото: Мінреінтеграції

На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої Херсонщини було повернуто ще шістьох дітей. Як зазначається, батьки наважилися виїхати з окупації через загрозу відправлення дітей на так зване "оздоровлення".

Про це повідомив очільник Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін в Telegram у вівторок, 14 травня.

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Повернення дітей з окупації

Зазначено, що серед цих дітей є дівчинка та п’ять хлопчиків віком від 5 до 12 років. Батьки цих дітей наважилися виїхати з окупованої території, боючись загрози відправлення своїх дітей на так зване "оздоровлення", оскільки були випадки, коли дітей забирали й не повертали додому.

Місія з порятунку дітей була надскладною, але завдяки натхненню та наполегливості співробітників організації Save Ukraine вдалося її успішно виконати, незважаючи на затримки на блокпостах та залякування.

За словами глави ОВА, наразі всі діти перебувають у безпеці, а з ними працюють медичні та психологічні фахівці.

З початку 2024 року вдалося повернути на підконтрольну Україні територію вже 84 дитини із Херсонської області.

Скриншот допису Олександра Прокудіна

Нагадаємо, що у Харківській області триває евакуація цивільних з населених пунктів, які розташовані поблизу кордону з Росією. Зокрема, мешканці Вовчанська розповіли, що виїжджають, бо бояться повторної окупації.

Також омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, як людям з тимчасово окупованих територій України вступити до закладів вищої освіти в 2024 році. За його словами, документи подаються через електронний

особистий кабінет вступника, який необхідно зареєструвати на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти.