В Херсонской области за сутки россияне убили троих мирных жителей

Россияне 76 раз обстреляли освободившуюся от их присутствия территорию Херсонской области

За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли более 70 ударов по правобережной части Херсонской области. В результате российских обстрелов три человека погибли, ранения получили семь человек.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации в Telegram.

Обстрелы Херсонской области

За прошедшие сутки, 16 февраля, российские захватчики 76 раз обстреливали правобережную часть Херсонской области.

Оккупанты использовали для ударов по освобожденной от них территории разнообразную военную технику — артиллерию, ракетные системы залпового огня, минометы, беспилотные летательные аппараты и даже танки.

Херсон под ударом

Девять раз за минувшие сутки был обстрелян и деоккупированный в ноябре областной центр.

В Херсоне были зафиксированы попадания в жилые дома. Кроме того, под удар попал торговый порт.

Погибшие и раненые

К сожалению, не обошлось без потерь среди гражданского населения региона.

Из-за российских обстрелов были убиты трое жителей Херсонской области, еще семеро получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, что во время очередного обстрела Херсона, одесские патрульные, несущие там службу в составе сводного отряда, спасли раненого мужчину, предоставив ему медицинскую помощь.

Фото: Херсонская ОВА