В Херсонской области за сутки россияне убили троих мирных жителей

За сутки россияне убили трех жителей Херсонской области: регион пережил более 70 атак
За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли более 70 ударов по правобережной части Херсонской области. В результате российских обстрелов три человека погибли, ранения получили семь человек.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации в Telegram.
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Обстрелы Херсонской области
За прошедшие сутки, 16 февраля, российские захватчики 76 раз обстреливали правобережную часть Херсонской области.
Оккупанты использовали для ударов по освобожденной от них территории разнообразную военную технику — артиллерию, ракетные системы залпового огня, минометы, беспилотные летательные аппараты и даже танки.
Херсон под ударом
Девять раз за минувшие сутки был обстрелян и деоккупированный в ноябре областной центр.
В Херсоне были зафиксированы попадания в жилые дома. Кроме того, под удар попал торговый порт.
Погибшие и раненые
К сожалению, не обошлось без потерь среди гражданского населения региона.
Из-за российских обстрелов были убиты трое жителей Херсонской области, еще семеро получили ранения разной степени тяжести.
Напомним, что во время очередного обстрела Херсона, одесские патрульные, несущие там службу в составе сводного отряда, спасли раненого мужчину, предоставив ему медицинскую помощь.
Фото: Херсонская ОВА