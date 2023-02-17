У Херсонській області за добу росіяни убили трьох мирних жителів

За добу росіяни убили трьох жителів Херсонщини: регіон пережив понад 70 атак
За минулу добу російські окупаційні війська завдали понад 70 ударів по правобережній частині Херсонської області. Внаслідок російських обстрілів три людини загинуло, поранення отримали семеро осіб.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації у Telegram.
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Обстріли Херсонщини
Протягом минулої доби, 16 лютого, російські загарбники 76 рази обстрілювали правобережну частину Херсонської області.
Окупанти використовували для ударів по звільненій від них самих території різноманітну військову техніку — артилерію, ракетні системи залпового вогню, міномети, безпілотні літальні апарати і навіть танки.
Херсон під ударом
Дев’ять разів за минулу добу був обстріляний і деокупований у листопаді обласний центр.
У Херсоні були зафіксовані влучання у житлові будинки. Крім того, під удар потрапив торговельний порт.
Загиблі й поранені
На жаль, не обійшлося без втрат серед цивільного населення регіону.
Через російські обстріли були убиті троє мешканці Херсонщини, ще семеро отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Нагадаємо, що під час чергового обстрілу Херсона, одеські патрульні, які несуть там службу в складі зведеного загону, врятували пораненого чоловіка, надавши йому домедичну допомогу.
Фото: Херсонська ОВА