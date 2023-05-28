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За сутки враг нанес 13 авиаударов, — Генштаб

28 мая 2023 06:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
За сутки враг нанес 13 авиаударов, — Генштаб
Украинские воины уничтожают врага. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Продолжаются 459 сутки героического противостояния украинского народа в войне против России. Враг хочет захватить еще больше украинских земель. Каждую ночь наносит по стране удары, атакует беспилотниками.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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"В общей сложности за прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных, 2 из которых ОКР С-300 по Краматорску, и 13 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", — сообщает Генштаб ВСУ.

Также там отмечают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.

Напомним, в Киеве в результате российской воздушной атаки дронами по столице и падением обломков в Голосеевском районе известно об одном погибшем, а также еще один человек получил ранения.

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