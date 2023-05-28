За добу ворог завдав 13 авіаударів, — Генштаб

Українські воїни знешкоджують ворога. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває 459 доба героїчного протистояння українського народу у війні проти Росії. Ворог не полишає захопити ще більше українських земель. Щоночі завдає по країні ударів, атакує безпілотниками.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України.

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"Загалом протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних, 2 з яких ЗКР С-300 по Краматорську, та 13 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", — повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також там зазначають, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою.

Нагадаємо, у Києві внаслідок російської повітряної атаки дронами по столиці та падінням уламків у Голосіївському районі відомо про одного загиблого, а також ще одна людина отримала поранення.