За сутки враг нанес 30 ракетных ударов, — Генштаб

Украинские воины отбивают атаку противника. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжается 440-й день полномасштабной российской военной агрессии против Украины. РФ продолжает вести войну агрессии. Несмотря на большие потери, они не отказываются от своих планов по оккупации нашей территории.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте также:

Сообщается, что за последние сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам:

30 ракетных ударов;

61 авиационный удар;

89 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, есть пострадавшие", — говорится в отчете Генштаба.

В Генштабе ВСУ также предупреждают, что возможность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Напомним, в воздушном пространстве вокруг Киева этой ночью было обнаружено и уничтожено около полутора десятков вражеских воздушных целей. Попаданий не допущено. Предварительно, без жертв и серьезных разрушений в результате падения обломков.