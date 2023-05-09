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За сутки враг нанес 30 ракетных ударов, — Генштаб

9 мая 2023 06:43
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
За сутки враг нанес 30 ракетных ударов, — Генштаб
Украинские воины отбивают атаку противника. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Продолжается 440-й день полномасштабной российской военной агрессии против Украины. РФ продолжает вести войну агрессии. Несмотря на большие потери, они не отказываются от своих планов по оккупации нашей территории.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Сообщается, что за последние сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам:

  • 30 ракетных ударов;
  • 61 авиационный удар;
  • 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, есть пострадавшие", — говорится в отчете Генштаба.

В Генштабе ВСУ также предупреждают, что возможность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Напомним, в воздушном пространстве вокруг Киева этой ночью было обнаружено и уничтожено около полутора десятков вражеских воздушных целей. Попаданий не допущено. Предварительно, без жертв и серьезных разрушений в результате падения обломков.

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