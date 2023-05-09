Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow За добу ворог завдав 30 ракетних ударів, — Генштаб arrow

За добу ворог завдав 30 ракетних ударів, — Генштаб

9 травня 2023 06:43
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
За добу ворог завдав 30 ракетних ударів, — Генштаб
Українські воїни відбивають атаку ворога. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 440 день повномаштабної російської військової агресії проти України. РФ продовжує вести війну агресії. Попри значні втрати, вони не відмовляються від своїх планів по окупуванню нашої території.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України.

Читайте також:

Повідомляється, що протягом останньої доби ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах:

  • 30 ракетних ударів;
  • 61 авіаційний удар; 
  •  89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

"Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є постраждалі", — йдеться у звіті Генштабу. 

У Генштабі ЗСУ також попереджають, що ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Нагадаємо, в повітряному просторі навколо Києва цієї ночі було виявлено і знищено близько півтора десятка  ворожих повітряних цілей. Влучань не допущено. Попередньо, без жертв і серйозних руйнувань внаслідок падіння уламків. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB