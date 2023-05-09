За добу ворог завдав 30 ракетних ударів, — Генштаб

Українські воїни відбивають атаку ворога. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває 440 день повномаштабної російської військової агресії проти України. РФ продовжує вести війну агресії. Попри значні втрати, вони не відмовляються від своїх планів по окупуванню нашої території.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України.

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Повідомляється, що протягом останньої доби ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах:

30 ракетних ударів;

61 авіаційний удар;

89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

"Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є постраждалі", — йдеться у звіті Генштабу.

У Генштабі ЗСУ також попереджають, що ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Нагадаємо, в повітряному просторі навколо Києва цієї ночі було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей. Влучань не допущено. Попередньо, без жертв і серйозних руйнувань внаслідок падіння уламків.