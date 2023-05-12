За сутки враг нанес 59 авиационных ударов, — Генштаб

Украинские военные выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжается 443-й день полномасштабной российской военной агрессии против Украины. Несмотря на большие потери, враги не отказываются от своих планов по оккупации нашей территории.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Сообщается, что противник нанес 6 ракетных ударов, в том числе по городам Славянск, Константиновка и Запорожье.

"Зафиксировано 59 вражеских авиационных ударов и 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении Генштаба.

При этом военные предупреждают, что по всей территории Украины сохранятся вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов.

Напомним, разговоры о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины изрядно пугают оккупантов. Враг в последнее время активизировал разведку Черного моря.