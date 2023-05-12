Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow За сутки враг нанес 59 авиационных ударов, — Генштаб arrow

За сутки враг нанес 59 авиационных ударов, — Генштаб

12 мая 2023 06:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
За сутки враг нанес 59 авиационных ударов, — Генштаб
Украинские военные выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Продолжается 443-й день полномасштабной российской военной агрессии против Украины. Несмотря на большие потери, враги не отказываются от своих планов по оккупации нашей территории.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте также:

Сообщается, что противник нанес 6 ракетных ударов, в том числе по городам Славянск, Константиновка и Запорожье.

"Зафиксировано 59 вражеских авиационных ударов и 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении Генштаба.

При этом военные предупреждают, что по всей территории Украины сохранятся вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов.

Напомним, разговоры о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины изрядно пугают оккупантов. Враг в последнее время активизировал разведку Черного моря.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас