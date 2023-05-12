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За добу ворог завдав 59 авіаційних ударів, — Генштаб

12 травня 2023 06:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
За добу ворог завдав 59 авіаційних ударів, — Генштаб
Українські військові виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 443-й день повномаштабної російської військової агресії проти України. Попри значні втрати, вороги не відмовляються від своїх планів окупувати нашу територію. 

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України.

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Повідомляється, що противник завдав 6 ракетних ударів, зокрема по містах Слов'янськ, Костянтинівка та Запоріжжя. 

"Зафіксовано 59 ворожих авіаційних ударів та 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — йдеться в повідомленні Генштабу.

При цьому військові попереджають, що залишається досить високою ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

Нагадаємо, розмови про контрнаступ Збройних Сил України неабияк лякають окупантів. Ворог останнім часом активізував розвідку над Чорним морем.  

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