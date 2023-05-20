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За сутки враг нанес 62 авиаудара, есть погибшие и разрушения, — Генштаб

20 мая 2023 06:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
За сутки враг нанес 62 авиаудара, есть погибшие и разрушения, — Генштаб
Украинское войско уничтожает врага. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Продолжаются 451 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашей страны. Этой ночью российские террористы нанесли очередной авиационный удар "шахедами" по Украине.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Сообщается, что за прошедшие сутки враги нанесли:

  • 6 ракетных ударов,
  • 62 авиационных удара,
  • 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Досталось Кривому Рогу Днепропетровской области, населенным пунктам Степногорск Запорожской области, Берислав и Зеленовка Херсонской области.

"Есть погибшие и раненые гражданские лица, погиб ребенок, уничтожены жилые частные дома, медицинские учреждения и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, этой ночью произошла одиннадцатая воздушная атака на столицу с начала мая. Агрессор снова совершил массированную атаку дронами. В результате, все воздушные цели над Киевом были уничтожены силами украинской ПВО.

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