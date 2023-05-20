За сутки враг нанес 62 авиаудара, есть погибшие и разрушения, — Генштаб
Продолжаются 451 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашей страны. Этой ночью российские террористы нанесли очередной авиационный удар "шахедами" по Украине.
Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Сообщается, что за прошедшие сутки враги нанесли:
- 6 ракетных ударов,
- 62 авиационных удара,
- 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Досталось Кривому Рогу Днепропетровской области, населенным пунктам Степногорск Запорожской области, Берислав и Зеленовка Херсонской области.
"Есть погибшие и раненые гражданские лица, погиб ребенок, уничтожены жилые частные дома, медицинские учреждения и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении Генштаба.
Напомним, этой ночью произошла одиннадцатая воздушная атака на столицу с начала мая. Агрессор снова совершил массированную атаку дронами. В результате, все воздушные цели над Киевом были уничтожены силами украинской ПВО.