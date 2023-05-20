За добу ворог завдав 62 авіаудари, є загиблі і руйнування, — Генштаб
Триває 451 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої країни. Цієї ночі російські терористи завдали чергового авіаційного удару "шахедами" по Україні.
Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України.
Повідомляється, що протягом минулої доби вороги завдали:
- 6 ракетних ударів,
- 62 авіаційних удари,
- 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Добряче дісталося Кривому Рогу Дніпропетровської області, населеним пунктам Степногірськ Запорізької області та Берислав і Зеленівка на Херсонщині.
"Є загиблі та поранені цивільні особи, загинула дитина, знищено житлові приватні будинки, медичні установи та інша цивільна інфраструктура", — йдеться у повідомленні Генштабу.
Нагадаємо, цієї ночі сталася одинадцята повітряна атака на столицю з початку травня. Агресор знову здійснив масовану атаку дронами. Врешті усі повітряні цілі над Києвом були знищені силами української ППО.