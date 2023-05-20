Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow За добу ворог завдав 62 авіаудари, є загиблі і руйнування, — Генштаб arrow

За добу ворог завдав 62 авіаудари, є загиблі і руйнування, — Генштаб

20 травня 2023 06:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
За добу ворог завдав 62 авіаудари, є загиблі і руйнування, — Генштаб
Українське військо знешкоджує ворога. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 451 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої країни. Цієї ночі російські терористи завдали чергового авіаційного удару "шахедами" по Україні.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України.

Читайте також:

Повідомляється, що протягом минулої доби вороги завдали:

  • 6 ракетних ударів,
  • 62 авіаційних удари,
  • 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Добряче дісталося Кривому Рогу Дніпропетровської області, населеним пунктам Степногірськ Запорізької області та Берислав і Зеленівка на Херсонщині.

"Є загиблі та поранені цивільні особи, загинула дитина, знищено житлові приватні будинки, медичні установи та інша цивільна інфраструктура", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, цієї ночі сталася одинадцята повітряна атака на столицю з початку травня. Агресор знову здійснив масовану атаку дронами. Врешті усі повітряні цілі над Києвом були знищені силами української ППО.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

Новина з фото

12:32 "Як же я скучила": Мохаммад Захур після розлучення забрав у Камалії дітей?

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB