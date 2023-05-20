За добу ворог завдав 62 авіаудари, є загиблі і руйнування, — Генштаб

Українське військо знешкоджує ворога. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває 451 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої країни. Цієї ночі російські терористи завдали чергового авіаційного удару "шахедами" по Україні.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України.

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Повідомляється, що протягом минулої доби вороги завдали:

6 ракетних ударів,

62 авіаційних удари,

65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Добряче дісталося Кривому Рогу Дніпропетровської області, населеним пунктам Степногірськ Запорізької області та Берислав і Зеленівка на Херсонщині.

"Є загиблі та поранені цивільні особи, загинула дитина, знищено житлові приватні будинки, медичні установи та інша цивільна інфраструктура", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, цієї ночі сталася одинадцята повітряна атака на столицю з початку травня. Агресор знову здійснив масовану атаку дронами. Врешті усі повітряні цілі над Києвом були знищені силами української ППО.