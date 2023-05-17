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За сутки враг нанес по Украине 31 ракетный удар, — Генштаб ВСУ

17 мая 2023 06:36
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
За сутки враг нанес по Украине 31 ракетный удар, — Генштаб ВСУ
Воины ВСУ сбивают воздушные цели врага. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Продолжаются 448 сутки полномасштабной российской военной агрессии против Украины. Агрессор цинично продолжает использовать тактику террора. За последние сутки враг нанес 57 авиационных ударов и совершил 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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В отчете также уточнили информацию о ракетных ударах за минувшие сутки.

"Противник нанес 31 ракетный удар, в частности, 2 ракетами из С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области и 2 ракетами "Калибр" — по гражданской инфраструктуре Николаева", — указывают в Генштабе ВСУ.

Для ракетных ударов враг использовал:

  • 6 аэробалистических ракет "Кинжал",
  • 13 крылатых ракет "Калибр" (2 ракеты взорвались в воздухе),
  • 10 ракет наземного базирования (С-400, "Искандер-М").

Отмечается, что 25 ракет наши защитники уничтожили.

Напомним, 16 мая украинская столица подверглась исключительному по плотности ракетным обстрелам с максимальным количеством ракет в самое короткое время. Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Попко добавил, что "подавляющее большинство объектов противника в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено".

Россия произвела обстрелы гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", выпущенными из истребителей, крылатыми ракетами "Калибр", выпущенными из Черного моря, и ракетами наземного базирования "Искандер".

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