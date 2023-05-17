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За добу ворог завдав по Україні 31 ракетний удар, — Генштаб ЗСУ

17 травня 2023 06:36
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
За добу ворог завдав по Україні 31 ракетний удар, — Генштаб ЗСУ
Воїни ЗСУ збивають повітряні цілі ворога. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 448 доба повномаштабної російської військової агресії проти України. Агресор цинічно продовжує застосовувати тактику терору. За попередню добу ворог завдав 57 авіаційних ударів та здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України. 

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У звіті уточнили інформацію щодо ракетних ударів за минулу добу. 

"Противник завдав 31 ракетний удар, зокрема, 2 ракетами із С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області та 2 ракетами "Калібр" — по цивільній інфраструктурі Миколаєва", — вказують у Генштабі ЗСУ. 

Для ракетних ударів ворог використав:

  • 6 аеробалістичних ракет "Кинджал",
  • 13 крилатих ракет "Калібр" (2 ракети підірвались у повітрі),
  • 10 ракет наземного базування (С-400, "Іскандер-М").

Зазначається, що 25 ракет наші захисники знищили. 

Нагадаємо, 16 травня українська столиця  зазнала виняткового за щільністю ракетного обстрілу з максимальною кількістю ракет за найкоротший час. Про це заявив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Попко додав, що "переважну більшість об’єктів противника в повітряному просторі Києва було виявлено та знищено".

Росія здійснила обстріл гіперзвуковими ракетами "Кінжал", випущеними з винищувачів, крилатими ракетами "Калібр", випущеними з Чорного моря, і ракетами наземного базування "Іскандер". 

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