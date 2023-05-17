За добу ворог завдав по Україні 31 ракетний удар, — Генштаб ЗСУ

Воїни ЗСУ збивають повітряні цілі ворога. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває 448 доба повномаштабної російської військової агресії проти України. Агресор цинічно продовжує застосовувати тактику терору. За попередню добу ворог завдав 57 авіаційних ударів та здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України.

Читайте також:

У звіті уточнили інформацію щодо ракетних ударів за минулу добу.

"Противник завдав 31 ракетний удар, зокрема, 2 ракетами із С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області та 2 ракетами "Калібр" — по цивільній інфраструктурі Миколаєва", — вказують у Генштабі ЗСУ.

Для ракетних ударів ворог використав:

6 аеробалістичних ракет "Кинджал",

13 крилатих ракет "Калібр" (2 ракети підірвались у повітрі),

10 ракет наземного базування (С-400, "Іскандер-М").

Зазначається, що 25 ракет наші захисники знищили.

Нагадаємо, 16 травня українська столиця зазнала виняткового за щільністю ракетного обстрілу з максимальною кількістю ракет за найкоротший час. Про це заявив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Попко додав, що "переважну більшість об’єктів противника в повітряному просторі Києва було виявлено та знищено".

Росія здійснила обстріл гіперзвуковими ракетами "Кінжал", випущеними з винищувачів, крилатими ракетами "Калібр", випущеними з Чорного моря, і ракетами наземного базування "Іскандер".