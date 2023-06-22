Воины ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжаются 484 сутки героического противостояния украинского народа в войне с Россией. Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетный и авиационный удар иранскими ударными БпЛА Shahed по Украине.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Отчет Генштаба к утру 22 июня

Сообщается, что за прошедшие сутки враг нанес ракетный и 44 авиационных удара. В частности, украинская ПВО насчитала 6 иранских ударных БпЛА Shahed. Все "шахеды" уничтожены.

"Также враг совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения", — говорится в отчете Генштаба.

Также в Генштабе сообщают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Напомним, немецкое правительство передало Украине следующую военную помощь. В этот комплект включены тягачи для боевых машин и артиллерийские снаряды.

Также мы писали, что Португалия объявила новый пакет военной помощи для Украины. В него входят бронетранспортеры, гаубицы и боеприпасы.

Кроме того, США готовят новый пакет военной помощи для Украины. Америка будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.