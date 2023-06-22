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За добу ворог завдав по Україні понад 40 авіаударів, — Генштаб

22 червня 2023 06:45
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Лариса Голуб
Редактор
Звіт Генштабу на ранок 22 червня
Воїни ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 484 доба героїчного протистояння українського народу у війні з Росією. Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетного та авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed по Україні.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України. 

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Звіт Генштабу на ранок 22 червня

Повідомляється, що протягом минулої доби ворог завдав ракетного та 44 авіаційних ударів. Зокрема, українська ППО нарахувала 6 іранських ударних БпЛА Shahed. Усі "шахеди" знищені. 

"Також ворог здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", — йдеться у звіті Генштабу.

Також у Генштабі повідомляють, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Нагадаємо, німецький уряд передав Україні наступну військову допомогу. До цього комплекту включені тягачі для бойових машин та артилерійські снаряди.

Також ми писали, що Португалія оголосила про новий пакет військової допомоги для України. До нього входять бронетранспортери, гаубиці та боєприпаси.

Окрім того, США готують новий пакет військової допомоги для України. Америка підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.

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