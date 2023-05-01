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За сутки ВСУ поразили 5 районов сосредоточения врага, склад и логистический центр, — Генштаб

1 мая 2023 06:44
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
За сутки ВСУ поразили 5 районов сосредоточения врага, склад и логистический центр, — Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и артиллерии ВСУ по оккупантам. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Продолжаются четыреста тридцать вторые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Российский агрессор не отказывается от планов по оккупации нашей территории, продолжает вести захватническую войну. Наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам. Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ в Facebook.

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Генштаб обнародовал информацию об ударах авиации и артиллерии ВСУ по оккупантам за минувшие сутки, 30 апреля.

Сообщается, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава противника.

"Сбит вражеский разведывательный БпЛА типа "Орлан-10", а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, 2 района сосредоточения вражеской артиллерии и логистический центр российских оккупантов", — отмечается в сообщении.

Напомним, вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Этой ночью в Украине звучала масштабная воздушная тревога.

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