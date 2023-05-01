За добу ЗСУ вразили 5 районів зосередження ворога, склад та логістичний центр, — Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по окупантах. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває чотириста тридцять друга доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави.

Російський агресор не відмовляється від планів щодо окупації нашої території, продовжує вести загарбницьку війну. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

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Генштаб оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по окупантах за минулу добу, 30 квітня.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу противника.

"Збито ворожий розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10", а підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 5 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів, 2 райони зосередження ворожої артилерії та логістичний центр російських окупантів", — зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Цієї ночі в Україні лунала масштабна повітряна тривога.