За сутки ВСУ уничтожили четыре вражеских дрона, — Генштаб

Украинские воины выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжаются 456 сутки героического противостояния украинского народа в войне с Россией. Враг ни на секунду не оставляет попыток захватить еще больше украинской территории. Впрочем, наши защитники дают достойный отпор врагу.

Авиация Сил обороны за последние сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, 4 состава боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 4 важные цели противника", — сообщает Генштаб.

Также в отчете говорится, что за прошедшие сутки наши воины уничтожили 3 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" и 1 разведывательный дрон типа "Орлан-10".

Напомним, этой ночью более трех часов звучала воздушная тревога в Украине. В этой войне Киев остается одной из главных целей неприятеля. За месяц — это уже 12 нападений на столицу. В Киевской городской военной администрации отметили, что нынешняя воздушная тревога была изнурительной. Несмотря на это все цели противовоздушная оборона уничтожила.