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За добу ЗСУ знищили чотири ворожі дрони, — Генштаб

25 травня 2023 06:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
За добу ЗСУ знищили чотири ворожі дрони, — Генштаб
Українські воїни виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 456 доба героїчного протистояння українського народу у війні з Росією. Ворог ні на секунду не полишає спроб захопити ще більше української території. Втім, наші захисники дають гідну відсіч ворогу.

Авіація Сил оборони за останню добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України. 

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"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, 4 склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 4 важливі цілі противника", — повідомляє Генштаб.

Також у звіті йдеться, що протягом минулої доби наші воїни знищили 3 ворожі ударні БпЛА типу "Shahed" та 1 розвідувальний дрон типу "Орлан-10".

Нагадаємо, цієї ночі понад три години лунала повітряна тривога в Україні. У цій війні Київ залишається однією з найголовніших цілей ворога. За місяць — це вже 12 напад на столицю. У Київській міській військовій адміністрації зауважили, що нинішня повітряна тривога була виснажливою. Попри це, усі цілі протиповітряна оборона знищила.

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