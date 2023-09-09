За последнюю неделю вблизи ЗАЭС МАГАТЭ насчитало более 20 взрывов

Российский военный вблизи ЗАЭС. Фото: Запорожская ОВА

Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на захваченной Запорожской АЭС, говорят о враждебной активности на станции. Так, за последнюю неделю вблизи ЗАЭС они насчитали не менее 20 взрывов.

Об этом сообщает генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, общая ситуация на объекте остается крайне нестабильной.

"Начиная с минувшей субботы команда МАГАТЭ услышала около двух десятков взрывов в течение трех дней, а затем еще несколько за последние несколько дней. Сама станция не пострадала", — говорится в заявлении Гросси.

Отдельно ЗАЭС проинформировала группу МАГАТЭ, что утром 7 сентября были зафиксированы новые удары беспилотников в соседнем городе Энергодар, где проживает много персонала станции со своими семьями.

"Я остаюсь глубоко обеспокоен возможными опасностями, с которыми сталкивается станция в это время повышенного военного напряжения в регионе. Чтобы не случилось в зоне конфликта, где бы это ни было, все могут проиграть от ядерной аварии, и я призываю принять все необходимые меры, чтобы этого не произошло", — отметил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Напомним, Государственная инспекция ядерного регулирования (ДИАРУ) предложила провести проверку и дать независимую оценку состояния радиационной и ядерной безопасности на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. По мнению экспертов, российские оккупанты влияют на миссию МАГАТЭ.

Специалисты МАГАТЭ до сих пор не получили доступа к ключевым площадкам на станции. Поэтому агентство в своих выводах предоставляет неполную информацию о реальной ситуации.