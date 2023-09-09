За последнюю неделю вблизи ЗАЭС МАГАТЭ насчитало более 20 взрывов
Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на захваченной Запорожской АЭС, говорят о враждебной активности на станции. Так, за последнюю неделю вблизи ЗАЭС они насчитали не менее 20 взрывов.
Об этом сообщает генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Взрывы вблизи ЗАЭС
По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, общая ситуация на объекте остается крайне нестабильной.
"Начиная с минувшей субботы команда МАГАТЭ услышала около двух десятков взрывов в течение трех дней, а затем еще несколько за последние несколько дней. Сама станция не пострадала", — говорится в заявлении Гросси.
Отдельно ЗАЭС проинформировала группу МАГАТЭ, что утром 7 сентября были зафиксированы новые удары беспилотников в соседнем городе Энергодар, где проживает много персонала станции со своими семьями.
"Я остаюсь глубоко обеспокоен возможными опасностями, с которыми сталкивается станция в это время повышенного военного напряжения в регионе. Чтобы не случилось в зоне конфликта, где бы это ни было, все могут проиграть от ядерной аварии, и я призываю принять все необходимые меры, чтобы этого не произошло", — отметил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Напомним, Государственная инспекция ядерного регулирования (ДИАРУ) предложила провести проверку и дать независимую оценку состояния радиационной и ядерной безопасности на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. По мнению экспертов, российские оккупанты влияют на миссию МАГАТЭ.
Специалисты МАГАТЭ до сих пор не получили доступа к ключевым площадкам на станции. Поэтому агентство в своих выводах предоставляет неполную информацию о реальной ситуации.