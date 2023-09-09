За останній тиждень поблизу ЗАЕС МАГАТЕ нарахувало понад 20 вибухів

Російський військовий поблизу ЗАЕС. Фото: Запорізька ОВА

Експерти МАГАТЕ, які перебувають на захопленій Запорізькій АЕС, говорять про ворожу активність на станції. Так, за останній тиждень поблизу ЗАЕС вони нарахували щонайменше 20 вибухів.

Про це повідомляє генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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Вибухи поблизу ЗАЕС

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, загальна ситуація на об'єкті залишається вкрай нестабільною.

"Починаючи з минулої суботи, команда МАГАТЕ почула близько двох десятків вибухів протягом трьох днів, а потім ще кілька за останні кілька днів. Сама станція не постраждала", — йдеться в заяві Гроссі.

Окремо ЗАЕС поінформувала групу МАГАТЕ, що вранці 7 вересня було зафіксовано нові удари безпілотників у сусідньому місті Енергодар, де проживає багато персоналу станції зі своїми родинами.

"Я залишаюся глибоко стурбований можливими небезпеками, з якими стикається станція в цей час підвищеної військової напруги в регіоні. Щоб не трапилося в зоні конфлікту, де б це не було, усі можуть програти від ядерної аварії, і я закликаю вжити всіх необхідних заходів, щоб цього не сталося", — зауважив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, Державна інспекція ядерного регулювання (ДІЯРУ) запропонувала провести перевірку та дати незалежну оцінку стану радіаційної та ядерної безпеки на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції. На думку експертів, російські окупанти впливають на місію МАГАТЕ.

Фахівці МАГАТЕ досі не отримали доступ до ключових майданчиків на станції. Через це агентство у своїх висновках надає неповну інформацію щодо реальної ситуації.