За последние сутки враг обстрелял Украину более 30 раз, — Генштаб

Артиллерия РФ в поле боя. Фото: РосСМИ

Продолжается четыреста тридцать третьих суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. За минувшие сутки противник нанес более 30 ракетных и авиационных ударов и около 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом информирует Генштаб ВСУ.

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Отмечается, что сегодня противник:

нанес 3 ракетных

нанес 30 авиационных ударов

совершил около 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Есть раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Подразделениями сил обороны Украины за сутки было отражено более 20 атак противника на указанных участках фронта. Самые яростные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, наши воины стойко держат оборону.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На территории республики Беларусь и дальше находятся определенные подразделения вооруженных сил российской федерации.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. В течение суток произвел артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов:

Гасичевка, Елино, Блешня, Карповичи, Тимоновичи, Леоновка, Муравьи Черниговской области;

Зноб-Новгородское, Уралово, Середина-Буда, Кучеровка, Ровно, Ворожба, Волфино, Николаевка, Мирополье Сумской области;

Ветеринарное, Ольховка, Гатище, Волчанск, Потихоново Харьковской области.

В Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Лиман Первый, Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении южнее Дибровы. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке Луганской области, Белогоровке, Верхнекаменному, Спорному Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Ивановское и Предтечино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григорьевка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Предтечино, Дилиевка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в Первомайском районе. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Северное, Тоненькое, Карловка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе Марьинки. Вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Георгиевке, Марьинке, Победе и Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новоукраинка и Пречистовка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

В то же время в течение суток произвели обстрелы более 30 населенных пунктов, граничащих с линией боевого столкновения. Среди них:

Времивка, Новоселка Донецкой области;

Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области;

Никополь Днепропетровской области;

Золотая Балка, Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Львове, Ивановка, Никольское, Антоновка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и Херсон.

Напомним, что количество уничтоженных в течение 1 мая российских оккупантов составляет почти 500 человек. За предыдущие сутки было ликвидировано почти столько же россиян.