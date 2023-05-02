Сили оборони знову знищили пів тисячі окупантів за добу, — Генштаб

Українська армія б'є по окупантах. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Кількість знищених протягом 1 травня російських окупантів становить майже 500 осіб. За попередню добу було ліквідовано майже стільки ж росіян.

Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

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Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Ліквідовані окупанти та їхня техніка

За 1 травня українські захисники знищили на фронтах війни майже 500 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили один танк, одну бронемашину, дев’ять артилерійських систем та один безпілотник.

Загальні втрати окупаційного контингенту за час війни

Загальні бойові втрати армії країни-агресора наступні:

особового складу — близько 191 420 (+460) осіб ліквідовано;

танків — 3 701 (+1) од.;

бойових броньованих машин — 7 193 (+1) од.;

артилерійських систем — 2 930 (+9) од.;

РСЗВ — 544 (+0) од.;

засобів ППО — 298 (+3) од.;

літаків — 308 (+0) од.;

гелікоптерів — 294 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 477 (+1);

крилатих ракет — 947 (+15);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 851 (+6) од.;

спеціальної техніки — 360 (+1).

Втрати російської армії на 2 травня 2023 року

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що Сили оборони України за минулу добу, як зазначив Генштаб, завдали ударів по сімох районах скупчення російських окупантів.