За год войны погибли почти 70 сотрудников ГСЧС, — руководитель службы
В ходе полномасштабного военного конфликта россияне убили 68 сотрудников украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. В плену находятся пять работников ГСЧС Украины.
Об этом в эфире национального телемарафона единственных новостей заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.
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Погибшие и раненые ГСЧСники
По словам Сергея Крука, в течение полномасштабного вторжения из-за действий российских оккупационных войск погибли 68 сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Ранения получили 201 ГСЧСники.
Пятеро сотрудников Службы находятся в плену.
Женевская конвенция и оккупанты
При этом, подчеркнул Крук, сотрудники такой службы как ГСЧС подпадают под защиту Женевской конвенции.
Но, как отметил глава ГСЧС, россияне этого не считали. "При проведении эвакуационных мероприятий, которыми мы занимались совместно с полицией, в частности в Ирпене, Буче, Мариуполе и на территории Запорожской области, нас брали в плен, у нас забирали технику, обстреливали ее", — заявил Сергей Крук.
Напомним, в марте Сергей Крук заявлял, что авиация Государственной службы по чрезвычайным ситуациям используется в составе Сил безопасности и обороны.
Фото: Telegram ГСЧС