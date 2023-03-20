За рік війни загинуло майже 70 співробітників ДСНС, — керівник служби
Протягом повномасштабного військового конфлікту росіяни убили 68 співробітників української Держслужби з надзвичайних ситуацій. У полоні перебувають п’ять працівників ДСНС України.
Про це в ефірі національного телемарафону єдиних новин заявив очільник Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.
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Загиблі і поранені ДСНСники
За словами Сергія Крука, протягом повномасштабного вторгнення через дії російських окупаційних військ загинуло 68 співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Поранення отримали 201 ДСНСники.
П’ятеро співробітників Служби перебувають у російському полоні.
Женевська конвенція і окупанти
При цьому, наголосив Крук, співробітники такої служби, як ДСНС, підпадають під захист Женевської конвенції.
Але, як зазначив очільник ДСНС, росіяни на це не зважали. "Під час проведення евакуаційних заходів, якими ми займалися спільно з поліцією, зокрема в Ірпені, Бучі, Маріуполі й на території Запорізької області, нас брали у полон, у нас забирали техніку, обстрілювали її", — заявив Сергій Крук.
Нагадаємо, у березні Сергій Крук заявляв, що авіація Державної служби з надзвичайних ситуацій наразі використовується у складі Сил безпеки та оборони.
Фото: Telegram ДСНС