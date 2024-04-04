ЗАЭС на грани блэкаута — что случилось на станции

Вид на Запорожскую АЭС. Фото: AP Photo / Libkos

В результате российских обстрелов в четверг, 4 апреля, на Запорожской атомной электростанции отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС — Ферросплавная". Через нее АЭС получала питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных потребностей, станция на гране блекаута.

Об этом сообщили в Энергоатоме в четверг, 4 апреля.

Читайте также:

Какая ситуация на ЗАЭС по состоянию на 4 апреля

"Сегодня, 4 апреля 2024 года, в 10:06 в результате российских обстрелов, отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС — Ферросплавная", через которую временно оккупированная Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд", — говорится в сообщении

В Энергоатоме пояснили, что сейчас самая большая в Европе АЭС соединена с украинской энергосистемой только линией электропередачи ВЛ-750кВ "Днепровская", работа которой недавно была возобновлена силами украинских энергетиков.

В ведомстве говорят, что отключения этой линии в очередной раз грозит наступлением аварийной ситуации на временно оккупированной ЗАЭС, ведь в случае отключения этой последней линии связи с отечественной энергосетью станция окажется на грани очередного блекаута.

"Запорожская атомная электростанция должна немедленно перейти под полный контроль Украины, ее законного оператора — Энергоатома, а Россия должна вывести со станции своих военных и военную технику!" — отметили в Энергоатоме.

Скриншот сообщения Энергоатома

Напомним, недавно эксперты МАГАТЭ, работающие на Запорожской АЭС, рассказали, что РФ не допускает проверить информацию о присутствии российских военных и техники в одном из турбинных залов атомной станции.

Также в интернете активно распространяется видео, вероятно, снятое на оккупированной Запорожской АЭС. На нем видно, как на территории ЗАЭС находится российская военная техника.