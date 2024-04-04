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ЗАЕС на межі блекауту — що трапилось на станції

4 квітня 2024 12:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
ЗАЕС на межі блекауту — що трапилось на станції
Вигляд на Запорізьку АЕС. Фото: AP Photo / Libkos
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок російських обстрілів у четвер, 4 квітня, на Запорізькій атомній електростанції відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС — Феросплавна". Через неї АЕС отримувала живлення від української енергосистеми задля забезпечення власних потреб, наразі станція на межі блекауту.

Про це повідомили в Енергоатомі у четвер, 4 квітня. 

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"Сьогодні, 4 квітня 2024 року, о 10:06 внаслідок російських обстрілів, відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС — Феросплавна", через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми задля забезпечення власних потреб", — йдеться у повідомленні.

В Енергоатомі пояснили, що наразі найбільша в Європі АЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-750кВ "Дніпровська", роботу якої нещодавно було відновлено силами українських енергетиків.

У відомстві кажуть, що відключення цієї лінії вчергове загрожує настанням аварійної ситуації на тимчасово окупованій ЗАЕС, адже в разі відключення цієї — останньої — лінії звʼязку з вітчизняною енергомережею станція опиниться на межі чергового блекауту.

"Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під повний контроль України, її законного оператора — Енергоатому, а Росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку!" — наголосили в Енергоатомі. 

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Скриншот допису Енергоатому

Нагадаємо, нещодавно експерти МАГАТЕ, які працюють на Запорізькій АЕС, розповіли, що РФ не допускає перевірити інформацію про присутність російських військових та техніки в одному з турбінних залів атомної станції.

Також в інтернеті активно поширюється відео, яке, ймовірно, зняте на окупованій Запорізькій АЕС. На ньому видно, як на території ЗАЕС розташована російська військова техніка.

росіяни
Запорізька область
ЗАЕС
небезпека
війна в Україні
блекаут

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