Воздушная тревога снова распространяется по Украине

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Ночью 14 мая враг продолжает терроризировать мирное население Украины. Так, зафиксирован запуск ракет из Каспийского моря в направлении Украины.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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02:11 . "Предварительно осуществлены пуски ракет типа Х-101/555 с Ту-95 из Каспийского направления. Ожидаем подтверждения и объявления воздушных тревог", - говорится в сообщении .

02:46 . Сообщается о воздушной тревоге в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.

02:48 . Воздушная тревога распространилась и на Харьковщину и Николаевщину.

02:56 . Раздаются взрывы в Херсоне.

03:04 . Объявлена воздушная тревога в Киеве и области.