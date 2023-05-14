Воздушная тревога снова распространяется по Украине
Ночью 14 мая враг продолжает терроризировать мирное население Украины. Так, зафиксирован запуск ракет из Каспийского моря в направлении Украины.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
02:11 . "Предварительно осуществлены пуски ракет типа Х-101/555 с Ту-95 из Каспийского направления. Ожидаем подтверждения и объявления воздушных тревог", - говорится в сообщении .
02:46 . Сообщается о воздушной тревоге в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.
02:48 . Воздушная тревога распространилась и на Харьковщину и Николаевщину.
02:56 . Раздаются взрывы в Херсоне.
03:04 . Объявлена воздушная тревога в Киеве и области.