Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Воздушная тревога снова распространяется по Украине arrow

Воздушная тревога снова распространяется по Украине

14 мая 2023 02:18
обновлено: 03:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога снова распространяется по Украине
Срочная новость
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью 14 мая враг продолжает терроризировать мирное население Украины. Так, зафиксирован запуск ракет из Каспийского моря в направлении Украины.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

02:11 . "Предварительно осуществлены пуски ракет типа Х-101/555 с Ту-95 из Каспийского направления. Ожидаем подтверждения и объявления воздушных тревог", - говорится в сообщении .

02:46 . Сообщается о воздушной тревоге в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.

02:48 . Воздушная тревога распространилась и на Харьковщину и Николаевщину.

02:56 . Раздаются взрывы в Херсоне.

03:04 . Объявлена воздушная тревога в Киеве и области.

Воздушная тревога в Украине 14 мая. Фото: alerts.in.ua

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас