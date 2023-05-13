Укрзалізниця показала фото з місця влучання ракети на Хмельниччині

Будівля, яка постраждала внаслідок російського обстрілу в Хмельницькій області. Фото: t.me/UkrzalInfo

У Хмельницькій області тривають відновлювальні роботи на місці ранкового обстрілу російських окупантів. Рейси, що прямували подільським регіоном через міста Вінниця, Хмельницький та Тернопіль, продовжують свій рух в об'їзд.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Читайте також:

Обстріл Хмельницької області

В Укрзалізниці розповіли, що наразі ситуація повністю контрольована залізничниками. Всі шатли та додаткові рейси зберігаються.

"Станом на 20:45 з-поміж 81 рейса Укрзалізниці із затримкою понад годину (а саме +9:20) прямує лише рейс №35/37 Ужгород — Перемишль — Одеса. На 285 пасажирів поїзда, що прибуде до Одеси близько опівночі, очікуватимуть п'ять автобусів з супроводом для розвозки по місту після початку комендантської години. Також будуть задіяні кімнати відпочинку та кімната матері та дитини", — йдеться у повідомленні.

Укрзалізниця показала, як виглядає один з постів залізничників, який потрапив в зону ударної хвилі. Вони продовжували свою роботу після атаки.

Наслідки російського обстрілу в Хмельницькій області. Фото: t.me/UkrzalInfo

Наслідки російського обстрілу в Хмельницькій області. Фото: t.me/UkrzalInfo

Нагадаємо, сьогодні, 13 травня, росіяни завдали черговий удар по Україні. Внаслідок влучання у об'єкт критичної інфраструктури у Хмельницькій області вибуховою хвилею було пошкоджено низку будівель.

Також ми писали, що у Хмельницькій області збільшилася кількість постраждалих через атаку російських окупантів. Наразі відомо про 30 людей, які отримали поранення.

Додамо, у більшості регіонів України цієї ночі було оголошено повітряну тривогу. У Миколаєві та Херсоні було чути вибухи. Внаслідок ворожої атаки у Миколаєві сталося займання у багатоповерхівці та на одному цивільному об'єкті.