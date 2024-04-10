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Угроза повторного пуска ракеты - какие области охватила воздушная тревога

10 апреля 2024 06:26
обновлено: 06:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Угроза повторного пуска ракеты - какие области охватила воздушная тревога
Пуск ракеты в утреннем небе. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 10 апреля объявлена повторно в течение одного часа. Жителей южных областей предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

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Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Теперь опасность распространилась снова на Одесскую, Николаевскую, Херсонскую и Кировоградскую области.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 10 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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