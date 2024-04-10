Угроза повторного пуска ракеты - какие области охватила воздушная тревога

Пуск ракеты в утреннем небе. Фото: freepik.com

Воздушная тревога в Украине сейчас 10 апреля объявлена повторно в течение одного часа. Жителей южных областей предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

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Как предупреждают украинские защитники, на юге объявлена угроза применения баллистики.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Теперь опасность распространилась снова на Одесскую, Николаевскую, Херсонскую и Кировоградскую области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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