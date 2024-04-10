Загроза повторного пуску ракети — які області охопила повітряна тривога

Пуск ракети в ранкове небо. Фото: freepik.com

Повітряна тривога в Україні зараз 10 квітня оголошена повторно протягом однієї години. Мешканців південних областей попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.

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Як попереджають українські захисники, на півдні оголошена загроза застосування балістики.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі небезпека поширилась знову на Одеську, Миколаївську, Херсонську та Кіровоградську області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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