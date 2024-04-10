Загроза повторного пуску ракети — які області охопила повітряна тривога
10 квітня 2024 06:26
оновлено: 06:36
Пуск ракети в ранкове небо. Фото: freepik.com
Повітряна тривога в Україні зараз 10 квітня оголошена повторно протягом однієї години. Мешканців південних областей попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.
Читайте також:
Знову повітряна тривога зараз 10 квітня
Як попереджають українські захисники, на півдні оголошена загроза застосування балістики.
Наразі небезпека поширилась знову на Одеську, Миколаївську, Херсонську та Кіровоградську області.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!