Угроза ракетных обстрелов в трех областях Украины: карта тревог
Ночью, 4 сентября, около 3.25 предупредили об угрозе ракетных обстрелов в трех областях Украины. Да, воздушная тревога сейчас в Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Обновлено 03:28. Воздушные силы предупреждают об угрозе ракетного удара в Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Обновлено 03:31. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщает, что в настоящее время информации о пусках ракет нет. Однако идет угроза по БпЛА в Измаильском районе Одесщины.
Обновлено 03:33. Раздались отбои тревог по областям.
Однако опасность продолжается в Одесской области, а также временно оккупированной Луганской и Крыму.
Обновлено 03:38. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности в Херсонской области.
Обновлено 03:54. "Группа ударных БПЛА из акватории Черного моря в направлении Измаильского района. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – отмечают Воздушные силы.
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