Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Угроза ракетных обстрелов в трех областях Украины: карта тревог arrow

Угроза ракетных обстрелов в трех областях Украины: карта тревог

4 сентября 2023 03:26
обновлено: 03:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Угроза ракетных обстрелов в трех областях Украины: карта тревог
Запуск ракет в небо. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 4 сентября, около 3.25 предупредили об угрозе ракетных обстрелов в трех областях Украины. Да, воздушная тревога сейчас в Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Обновлено 03:28. Воздушные силы предупреждают об угрозе ракетного удара в Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога в Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Одесской областях. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:31. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщает, что в настоящее время информации о пусках ракет нет. Однако идет угроза по БпЛА в Измаильском районе Одесщины.

Информация по ракетам и БПЛА. Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 03:33. Раздались отбои тревог по областям.

Однако опасность продолжается в Одесской области, а также временно оккупированной Луганской и Крыму.

Карта воздушной тревоги в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:38. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности в Херсонской области.

В Херсонской области - ракетная опасность. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:54. "Группа ударных БПЛА из акватории Черного моря в направлении Измаильского района. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – отмечают Воздушные силы.

Сообщения о группе ударных БпЛА от Воздушных сил. Источник: t.me/kpszsu

Обновляется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Будущий министр обороны: что известно о Рустеме Умерове

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз