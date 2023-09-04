Угроза ракетных обстрелов в трех областях Украины: карта тревог

Запуск ракет в небо. Фото: google.com

Ночью, 4 сентября, около 3.25 предупредили об угрозе ракетных обстрелов в трех областях Украины. Да, воздушная тревога сейчас в Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 03:28. Воздушные силы предупреждают об угрозе ракетного удара в Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога в Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Одесской областях. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:31. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщает, что в настоящее время информации о пусках ракет нет. Однако идет угроза по БпЛА в Измаильском районе Одесщины.

Информация по ракетам и БПЛА. Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 03:33. Раздались отбои тревог по областям.

Однако опасность продолжается в Одесской области, а также временно оккупированной Луганской и Крыму.

Карта воздушной тревоги в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:38. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности в Херсонской области.

В Херсонской области - ракетная опасность. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:54. "Группа ударных БПЛА из акватории Черного моря в направлении Измаильского района. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – отмечают Воздушные силы.

Сообщения о группе ударных БпЛА от Воздушных сил. Источник: t.me/kpszsu

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