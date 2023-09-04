Загроза ракетного обстрілу в трьох областях України: мапа тривог

Запуск ракет в небо. Фото: google.com

Вночі, 4 вересня, близько 3:25 попередили про загрозу ракетного обстрілу в трьох областях України. Так, повітряна тривога наразі в Кіровоградській, Черкаській та Вінницькій областях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 03:28. Повітряні сили попереджають про небезпеку ракетного удару в Кіровоградській, Черкаській та Вінницькій областях. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Повітряна тривога в Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях України. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:31. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомляє, що наразі інформації про пуски ракет немає. Однак триває загроза по БпЛА в Ізмаїльському районі Одещини.

Інформація по ракетах та БпЛА. Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 03:33. Пролунали відбої тривог по областях.

Однак небезпека все ще триває в Одеській області, а також тимчасово окупованій Луганській та Криму.

Мапа повітряної тривоги в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:38. Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку на Херсонщині.

У Херсонській області ракетна небезпека. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:54. "Група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Ізмаїльського району. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — зазначають Повітряні сили.

Повідомлення про групу ударних БпЛА від Повітряних сил. Джерело: t.me/kpszsu

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