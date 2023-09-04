Загроза ракетного обстрілу в трьох областях України: мапа тривог
Вночі, 4 вересня, близько 3:25 попередили про загрозу ракетного обстрілу в трьох областях України. Так, повітряна тривога наразі в Кіровоградській, Черкаській та Вінницькій областях.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Оновлено 03:28. Повітряні сили попереджають про небезпеку ракетного удару в Кіровоградській, Черкаській та Вінницькій областях. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Оновлено 03:31. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомляє, що наразі інформації про пуски ракет немає. Однак триває загроза по БпЛА в Ізмаїльському районі Одещини.
Оновлено 03:33. Пролунали відбої тривог по областях.
Однак небезпека все ще триває в Одеській області, а також тимчасово окупованій Луганській та Криму.
Оновлено 03:38. Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку на Херсонщині.
Оновлено 03:54. "Група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Ізмаїльського району. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — зазначають Повітряні сили.
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