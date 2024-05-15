Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Угроза ракетного удара — какие области Украины в опасности arrow

Угроза ракетного удара — какие области Украины в опасности

15 мая 2024 02:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Воздушная тревога сейчас, ночью 15 мая, в Украине: какие области оказались в опасности из-за угрозы ракетного удара
Ракета в небе. Фото иллюстративное: УНИАН
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Воздушную тревогу в Украине сейчас, ночью 15 мая, объявили в четырех областях. Красные на карте тревог Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.

Как сообщили в Воздушных Силах ВС Украины, для трех из этих областей есть угроза ракетного удара.

Читайте также:
Угроза ракетного удара - какие области Украины в опасности - фото 1
Карта воздушных тревог по состоянию на 01:59 15 мая

Почему объявили воздушную тревогу ночью 15 мая

Воздушная тревога в Харьковской области длится с 01:45. Очевидно, ее объявили из-за угрозы применения авиационных средств поражения. В Херсонской и Запорожской областях сигнал тревоги начался в 01:58, а в Днепропетровской — в 01:59. Военные предупредили о ракетной опасности.

Угроза ракетного удара — какие области Украины в опасности - фото 2
Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Обновлено: В 02:23 дали отбой в Херсонской области, а в 02:25 — в Запорожской и Днепропетровской областях.

Угроза ракетного удара — какие области Украины в опасности - фото 3
Карта воздушных тревог на 02:25 15 мая

Напомним, поздно вечером 14 мая раздались взрывы в Харькове. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты снова бьют по городу, и призвал жителей быть в укрытиях.

Также мы сообщали о том, что днем 14 мая россияне ударили управляемыми авиабомбами по жилой многоэтажке в центре Харькова. По состоянию на вечер 14 мая было известно, что пострадали 20 человек, среди которых трое детей.

воздушная тревога
ракеты
опасность
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников