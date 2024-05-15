Воздушная тревога сейчас, ночью 15 мая, в Украине: какие области оказались в опасности из-за угрозы ракетного удара

Ракета в небе. Фото иллюстративное: УНИАН

Воздушную тревогу в Украине сейчас, ночью 15 мая, объявили в четырех областях. Красные на карте тревог Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.

Как сообщили в Воздушных Силах ВС Украины, для трех из этих областей есть угроза ракетного удара.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 01:59 15 мая

Почему объявили воздушную тревогу ночью 15 мая

Воздушная тревога в Харьковской области длится с 01:45. Очевидно, ее объявили из-за угрозы применения авиационных средств поражения. В Херсонской и Запорожской областях сигнал тревоги начался в 01:58, а в Днепропетровской — в 01:59. Военные предупредили о ракетной опасности.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Обновлено: В 02:23 дали отбой в Херсонской области, а в 02:25 — в Запорожской и Днепропетровской областях.

Карта воздушных тревог на 02:25 15 мая

Напомним, поздно вечером 14 мая раздались взрывы в Харькове. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты снова бьют по городу, и призвал жителей быть в укрытиях.

Также мы сообщали о том, что днем 14 мая россияне ударили управляемыми авиабомбами по жилой многоэтажке в центре Харькова. По состоянию на вечер 14 мая было известно, что пострадали 20 человек, среди которых трое детей.