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Угроза "шахедов" подошла к Киеву — на какие области распространилась воздушная тревога

6 июня 2024 02:06
обновлено: 02:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога подступила к Киеву сейчас 6 июня
Запуск ракеты в небо. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога 6 июня внезапно распространилась на значительную часть областей Украины. Регионы "покраснели" из-за угрозы применения баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога в ночь на 6 июня

"Угроза применения баллистического вооружения с востока", - сообщают военные.

Воздушная тревога в ночь на 6 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом воздушная тревога приобрела несколько масштабные размеры, распространившись на следующие области:

  • Сумскую,
  • Полтавскую,
  • Черкасскую,
  • Винницкую,
  • Хмельницкую,
  • Черновицкую,
  • Кировоградская,
  • Харьковскую,
  • Донецк,
  • Днепропетровске,
  • Запорожская,
  • Николаевскую,
  • Херсонскую,
  • Одесский.
Карта воздушной тревоги в Украине сейчас 6 июня
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:35. Воздушные силы сообщают о движущейся на северо-запад группе "шахедов" в Хмельницкой области, а также о новой группе БпЛА в Херсонской.

Воздушная тревога в ночь на 6 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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