Воздушная тревога подступила к Киеву сейчас 6 июня

Запуск ракеты в небо. Фото: росСМИ

Воздушная тревога 6 июня внезапно распространилась на значительную часть областей Украины. Регионы "покраснели" из-за угрозы применения баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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"Угроза применения баллистического вооружения с востока", - сообщают военные.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом воздушная тревога приобрела несколько масштабные размеры, распространившись на следующие области:

Сумскую,

Полтавскую,

Черкасскую,

Винницкую,

Хмельницкую,

Черновицкую,

Кировоградская,

Харьковскую,

Донецк,

Днепропетровске,

Запорожская,

Николаевскую,

Херсонскую,

Одесский.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:35. Воздушные силы сообщают о движущейся на северо-запад группе "шахедов" в Хмельницкой области, а также о новой группе БпЛА в Херсонской.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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