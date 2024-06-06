Воздушная тревога подступила к Киеву сейчас 6 июня

Угроза "шахедов" подошла к Киеву — на какие области распространилась воздушная тревога
6 июня 2024 02:06
обновлено: 02:37
Запуск ракеты в небо. Фото: росСМИ
Воздушная тревога 6 июня внезапно распространилась на значительную часть областей Украины. Регионы "покраснели" из-за угрозы применения баллистики.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
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"Угроза применения баллистического вооружения с востока", - сообщают военные.
Таким образом воздушная тревога приобрела несколько масштабные размеры, распространившись на следующие области:
- Сумскую,
- Полтавскую,
- Черкасскую,
- Винницкую,
- Хмельницкую,
- Черновицкую,
- Кировоградская,
- Харьковскую,
- Донецк,
- Днепропетровске,
- Запорожская,
- Николаевскую,
- Херсонскую,
- Одесский.
Обновлено 02:35. Воздушные силы сообщают о движущейся на северо-запад группе "шахедов" в Хмельницкой области, а также о новой группе БпЛА в Херсонской.
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