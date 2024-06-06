Повітряна тривога підступила до Києва зараз 6 червня

Запуск ракети в небо. Фото: росЗМІ

Повітряна тривога зараз 6 червня раптово поширилась на значну частину областей України. Регіони "почервоніли" через загрозу застосування балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", — повідомляють військові.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога набула дещо масштабних розмірів, поширившись на такі області:

Сумську,

Полтавську,

Черкаську,

Вінницьку,

Хмельницьку,

Чернівецьку,

Кіровоградську,

Харківську,

Донецьку,

Дніпропетровську,

Запорізьку,

Миколаївську,

Херсонську,

Одеську.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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