Повітряна тривога підступила до Києва зараз 6 червня

Загроза "шахедів" підступила до Києва — на які області поширилась повітряна тривога
6 червня 2024 02:06
оновлено: 02:13
Запуск ракети в небо. Фото: росЗМІ
Повітряна тривога зараз 6 червня раптово поширилась на значну частину областей України. Регіони "почервоніли" через загрозу застосування балістики.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", — повідомляють військові.
Таким чином повітряна тривога набула дещо масштабних розмірів, поширившись на такі області:
- Сумську,
- Полтавську,
- Черкаську,
- Вінницьку,
- Хмельницьку,
- Чернівецьку,
- Кіровоградську,
- Харківську,
- Донецьку,
- Дніпропетровську,
- Запорізьку,
- Миколаївську,
- Херсонську,
- Одеську.
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