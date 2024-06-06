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Загроза "шахедів" підступила до Києва — на які області поширилась повітряна тривога

6 червня 2024 02:06
оновлено: 02:13
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога підступила до Києва зараз 6 червня
Запуск ракети в небо. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога зараз 6 червня раптово поширилась на значну частину областей України. Регіони "почервоніли" через загрозу застосування балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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"Загроза застосування балістичного озброєння  зі сходу", — повідомляють військові.

Повітряна тривога в ніч проти 6 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога набула дещо масштабних розмірів, поширившись на такі області:

  • Сумську,
  • Полтавську,
  • Черкаську,
  • Вінницьку,
  • Хмельницьку,
  • Чернівецьку,
  • Кіровоградську,
  • Харківську,
  • Донецьку,
  • Дніпропетровську,
  • Запорізьку,
  • Миколаївську,
  • Херсонську,
  • Одеську.
Мапа повітряної тривоги в Україні зараз 6 червня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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